Агент: "Неймар останется, это уже точно"

Агент ведущего форварда ПСЖ Неймара Пини Захави дал комментарий по будущему своего клиента.

"Я не вижу причин, из-за которых Неймар должен покинуть ПСЖ. Он останется в клубе, это уже точно", - приводит слова представителя 26-летнего нападающего парижан Le 10 Sport.

Напомним, слухи активно сватали бразильца в мадридский "Реал".

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