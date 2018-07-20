Агент: "Неймар останется, это уже точно"

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Агент: "Неймар останется, это уже точно"Агент ведущего форварда ПСЖ Неймара Пини Захави дал комментарий по будущему своего клиента.

"Я не вижу причин, из-за которых Неймар должен покинуть ПСЖ. Он останется в клубе, это уже точно", - приводит слова представителя 26-летнего нападающего парижан Le 10 Sport.

Напомним, слухи активно сватали бразильца в мадридский "Реал".

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