Агент Неймара: "Дела продвигаются хорошо"

Агент форварда каталонской "Барселоны" Неймара Вагнер Рибейро дал комментарий относительно ситуации с переходом своего клиента во французский ПСЖ.

Как информирует sport.es, в настоящее время представитель 25-летнего нападающего "сине-гранатовых" находится в столице Каталонии, где он улаживает дела звездного бразильца с его клубом. Комментируя сложившуюся ситуацию, Рибейро сказал: "Дела продвигаются хорошо".

Напомним, прибытие Неймара в Париж откладывается. | soccernews.ru