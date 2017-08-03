Агент Неймара: "Дела продвигаются хорошо"

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Агент Неймара: "Дела продвигаются хорошо"Агент форварда каталонской "Барселоны" Неймара Вагнер Рибейро дал комментарий относительно ситуации с переходом своего клиента во французский ПСЖ.

Как информирует sport.es, в настоящее время представитель 25-летнего нападающего "сине-гранатовых" находится в столице Каталонии, где он улаживает дела звездного бразильца с его клубом. Комментируя сложившуюся ситуацию, Рибейро сказал: "Дела продвигаются хорошо".

Напомним, прибытие Неймара в Париж откладывается. | soccernews.ru

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