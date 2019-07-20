Агент Неймара контактировал с пятью европейскими топ-клубами

Теги псжнеймарреал мадридбарселонаювентусбавария мюнхенманчестер юнайтед

Агент Неймара контактировал с пятью европейскими топ-клубами

Пини Захави, агент нападающего ПСЖ Неймара, активно работает над трансфером своего звёздного клиента.

Как сообщает Mundo Deportivo, представитель бразильца уже контактировал с пятью европейскими топ-клубами.

Среди претендентов на 27-летнего бразильца числятся "Барселона", "Реал", "Бавария", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Неймар хочет уйти из ПСЖ этим летом. Его приоритет - возвращение в "Барсу". Однако у "сине-гранатовых" нет денег на сделку.

Рыночная стоимость форварда - 180 миллионов евро. Впрочем, парижане потребуют за свою звезду не менее 200 миллионов.

Не пропустите: Неймар не попал в заявку ПСЖ на ближайший матч. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" удержал победу над "Крыльями Советов"

"Арсенал" удержал победу над "Крыльями Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов