Агент Неймара контактировал с пятью европейскими топ-клубами
Пини Захави, агент нападающего ПСЖ Неймара, активно работает над трансфером своего звёздного клиента.
Как сообщает Mundo Deportivo, представитель бразильца уже контактировал с пятью европейскими топ-клубами.
Среди претендентов на 27-летнего бразильца числятся "Барселона", "Реал", "Бавария", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что Неймар хочет уйти из ПСЖ этим летом. Его приоритет - возвращение в "Барсу". Однако у "сине-гранатовых" нет денег на сделку.
Рыночная стоимость форварда - 180 миллионов евро. Впрочем, парижане потребуют за свою звезду не менее 200 миллионов.
Не пропустите: Неймар не попал в заявку ПСЖ на ближайший матч. | http://soccernews.ru
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