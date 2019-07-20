Агент Неймара контактировал с пятью европейскими топ-клубами

Пини Захави, агент нападающего ПСЖ Неймара, активно работает над трансфером своего звёздного клиента.

Как сообщает Mundo Deportivo, представитель бразильца уже контактировал с пятью европейскими топ-клубами.

Среди претендентов на 27-летнего бразильца числятся "Барселона", "Реал", "Бавария", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Неймар хочет уйти из ПСЖ этим летом. Его приоритет - возвращение в "Барсу". Однако у "сине-гранатовых" нет денег на сделку.

Рыночная стоимость форварда - 180 миллионов евро. Впрочем, парижане потребуют за свою звезду не менее 200 миллионов.

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