Агент Неймара контактирует с "Реалом"

Агент ведущего форварда ПСЖ Неймара Пини Захави контактирует с мадридским "Реалом", информирует goal.com.

Так, по сведениям источника, 26-летний нападающий парижан все еще заинтересован в том, чтобы ближайшим летом перебраться на "Сантьяго Бернабеу". Его представитель уже обсуждает со "сливочными" возможный трансфер, который станет самим дорогим в истории футбола.

В нынешнем сезоне Неймар забил 28 мячей и сделал 19 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ.

Напомним, Балаге сообщил, что Неймар изменил решение по своему будущему. | soccernews.ru