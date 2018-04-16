Агент: "Ничего не знаю об интересе "Манчестер Юнайтед" к Паредесу"

Теги леандро паредесзенит санкт-петербургманчестер юнайтед

Агент: "Ничего не знаю об интересе "Манчестер Юнайтед" к Паредесу"Известный футбольный агент Марсело Симонян прокомментировал слухи, которые приписывают интерес "Манчестер Юнайтед" к полузащитнику питерского "Зенита" Леандро Паредесу.

"Паредесом интересуется "МЮ"? Ничего об этом не знаю", - приводит слова агента Calciomercato.

Отметим, что Симонян принял активное участие в трансфере аргентинского хавбека из "Ромы" в стан "сине-бело-голубых".

Не пропустите: Хохлов поделился ожиданиями от перенесенного матча с "Зенитом". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
Полная таблица

топ-5 тегов