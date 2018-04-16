Агент: "Ничего не знаю об интересе "Манчестер Юнайтед" к Паредесу"

Известный футбольный агент Марсело Симонян прокомментировал слухи, которые приписывают интерес "Манчестер Юнайтед" к полузащитнику питерского "Зенита" Леандро Паредесу.

"Паредесом интересуется "МЮ"? Ничего об этом не знаю", - приводит слова агента Calciomercato.

Отметим, что Симонян принял активное участие в трансфере аргентинского хавбека из "Ромы" в стан "сине-бело-голубых".

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