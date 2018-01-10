Агент: "Никаких предложений из России Джаккерини не получал"

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Агент: "Никаких предложений из России Джаккерини не получал"Агент вингера итальянского "Наполи" Эмануэле Джаккерини Фульвио Валькареджи опроверг слухи, которые приписывали интерес к его клиенту со стороны московского "Спартака".

"Джаккерини - игрок, которого нелегко найти в январе. Он - свеж и быстр. Мы обязательно покинем Неаполь этой зимой и сменим клуб. Никаких предложений из России или Турции не было, это просто вздор, а вот в Италии многие проявляют интерес к моему клиенту", цитирует агента TMW Radio.

Напомним, Бубнов не видит смысла в покупке "Спартаком" Вериссимо. | soccernews.ru

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