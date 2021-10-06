Агент Николича назвал причину ухода тренера из "Локомотива"

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Представитель экс-тренера московского "Локомотива" Марко Николича Деян Йоксимович поделился дополнительной информацией об уходе сербского специалиста из стана "железнодорожиков".

"Марко не мог остаться на посту главного тренера ни при каких условиях.

Почему? Новое руководство клуба, которое пришло недавно, хотело, чтобы он покинул свой пост", – сказал Йоксимович.

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