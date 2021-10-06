Агент Николича назвал причину ухода тренера из "Локомотива"

Теги локомотив москвамарко николич

Агент Николича назвал причину ухода тренера из "Локомотива"Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Представитель экс-тренера московского "Локомотива" Марко Николича Деян Йоксимович поделился дополнительной информацией об уходе сербского специалиста из стана "железнодорожиков".

"Марко не мог остаться на посту главного тренера ни при каких условиях.

Почему? Новое руководство клуба, которое пришло недавно, хотело, чтобы он покинул свой пост", – сказал Йоксимович.

Также не пропустите: Директор "Барселоны" сказал, когда они смогут подписывать топ-футболистов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Директор "Барселоны" рассказал о долге клуба

Директор "Барселоны" рассказал о долге клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов