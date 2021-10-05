Агент Николича опроверг слухи о "Спартаке"

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Представитель Марко Николича Деян Йоксимович выступил с опровержением слухов про интерес к сербскому тренеру со стороны московского "Спартака".

"Со "Спартаком" абсолютно никаких переговоров не было. В "Спартаке" есть тренер, последние две игры они сыграли очень хорошо – если так продолжат, то новый тренер им не понадобится.

Никаких связей ни со "Спартаком", ни с другими российскими клубами, кроме "Локо", пока не было", – сказал Йоксимович.

Напомним, что сегодня "Локомотив" официально объявил об увольнении Марко Николича с поста главного тренера.

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