Агент Николича опроверг слухи о "Спартаке"
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Представитель Марко Николича Деян Йоксимович выступил с опровержением слухов про интерес к сербскому тренеру со стороны московского "Спартака".
"Со "Спартаком" абсолютно никаких переговоров не было. В "Спартаке" есть тренер, последние две игры они сыграли очень хорошо – если так продолжат, то новый тренер им не понадобится.
Никаких связей ни со "Спартаком", ни с другими российскими клубами, кроме "Локо", пока не было", – сказал Йоксимович.
Напомним, что сегодня "Локомотив" официально объявил об увольнении Марко Николича с поста главного тренера.
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