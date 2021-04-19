Агент Николича отреагировал на слухи о скором уходе тренера из "Локомотива"

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Деян Йоксимович, агент наставника московского "Локомотива" Марко Николича, прокомментировал информацию, согласно которой его клиент собирается покинуть клуб по окончании сезона.

"Это неправда. Марко никому ничего не объявлял. Игроки уходят и приходят - клуб остаётся. Если есть план в клубе, хороший сектор в спортивном направлении - тренеры легко смогут договориться с клубом. Это совместная работа. Не только касается Марко сейчас, но и любого тренера", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что сербский специалист может уйти из "Локо" из-за разногласий с руководством клуба.

Николич возглавляет "железнодорожников" с мая 2020 года. В текущем розыгрыше РПЛ команда идёт на втором месте в таблице после 26 туров.

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