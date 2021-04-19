Агент Николича отреагировал на слухи о скором уходе тренера из "Локомотива"
Фото сайт РПЛ
Деян Йоксимович, агент наставника московского "Локомотива" Марко Николича, прокомментировал информацию, согласно которой его клиент собирается покинуть клуб по окончании сезона.
"Это неправда. Марко никому ничего не объявлял. Игроки уходят и приходят - клуб остаётся. Если есть план в клубе, хороший сектор в спортивном направлении - тренеры легко смогут договориться с клубом. Это совместная работа. Не только касается Марко сейчас, но и любого тренера", - сказал агент.
Ранее сообщалось, что сербский специалист может уйти из "Локо" из-за разногласий с руководством клуба.
Николич возглавляет "железнодорожников" с мая 2020 года. В текущем розыгрыше РПЛ команда идёт на втором месте в таблице после 26 туров.
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