Агент Николича подтвердил уход тренера из "Локомотива"

Теги локомотив москвамарко николич

Агент Николича подтвердил уход тренера из "Локомотива"

Фото сайт РПЛ

Деян Йоксимович, агент наставника "Локомотива" Марко Николича, анонсировал увольнение своего клиента из московского клуба.

"Да, Марко точно покидает "Локомотив". Говорить о новом клубе преждевременно: думаю, на 90% он не возглавит новую команду до зимы", - сказал агент.

Николич возглавлял "железнодорожников" с мая 2020 года. В последних пяти матчах команда не смогла одержать ни одной победы.

СМИ пишут, что сербскому тренеру уже объявили об отставке, и сейчас стороны согласовывают размер компенсации за досрочное расторжение контракта.

Не пропустите: Семин высказался о возможном увольнении Николича из "Локомотива". | http://soccernews.ru
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