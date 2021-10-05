Агент Николича подтвердил уход тренера из "Локомотива"
Фото сайт РПЛ
Деян Йоксимович, агент наставника "Локомотива" Марко Николича, анонсировал увольнение своего клиента из московского клуба.
"Да, Марко точно покидает "Локомотив". Говорить о новом клубе преждевременно: думаю, на 90% он не возглавит новую команду до зимы", - сказал агент.
Николич возглавлял "железнодорожников" с мая 2020 года. В последних пяти матчах команда не смогла одержать ни одной победы.
СМИ пишут, что сербскому тренеру уже объявили об отставке, и сейчас стороны согласовывают размер компенсации за досрочное расторжение контракта.
Не пропустите: Семин высказался о возможном увольнении Николича из "Локомотива". | http://soccernews.ru
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