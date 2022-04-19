Агент Николсона высказался о будущем игрока в "Спартаке"

Фото: твиттер Шамара Николсона/Автор неизвестен

Ненад Портега, агент ямайского нападающего "Спартака" Шамара Николсона, высказался о возможном уходе футболиста из московского клуба.

"Сейчас Шамар абсолютно счастлив в "Спартаке", мы видим это в каждой игре. Возможен ли уход летом? Об этом будем говорить летом. У нас долгосрочный контракт со "Спартаком", – приводит слова Портеги "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 25-летний Николсон провел за "Спартака" восемь матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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