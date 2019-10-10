Агент Норманна отрицает интерес со стороны "Манчестер Юнайтед"
Имад Эль Хаммичи, агент полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна, отреагировал на новость о желании "Манчестер Юнайтед" подписать его клиента.
"Информация про "МЮ" - это только слухи. Никаких контактов с представителями клуба из Манчестера или какими-либо другими у нас не было. Матиас безумно счастлив в "Ростове". Переезд в Россию он считает своим самым главным достижением и очень правильным решением. Так что он полностью сконцентрирован на игре за "Ростов" и на достижении успеха с клубом. Ни о чём другом он не думает", - сказал агент.
Ранее сообщалось, что помимо "МЮ" на норвежца претендуют "Тоттенхэм" и "Севилья", а "Ростов" якобы готов продать одного из своих лидеров за 17-22 миллиона евро.
В текущем сезоне Норманн сыграл за "жёлто-синих" 12 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3