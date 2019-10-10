Агент Норманна отрицает интерес со стороны "Манчестер Юнайтед"

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Агент Норманна отрицает интерес со стороны "Манчестер Юнайтед"

Имад Эль Хаммичи, агент полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна, отреагировал на новость о желании "Манчестер Юнайтед" подписать его клиента.

"Информация про "МЮ" - это только слухи. Никаких контактов с представителями клуба из Манчестера или какими-либо другими у нас не было. Матиас безумно счастлив в "Ростове". Переезд в Россию он считает своим самым главным достижением и очень правильным решением. Так что он полностью сконцентрирован на игре за "Ростов" и на достижении успеха с клубом. Ни о чём другом он не думает", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что помимо "МЮ" на норвежца претендуют "Тоттенхэм" и "Севилья", а "Ростов" якобы готов продать одного из своих лидеров за 17-22 миллиона евро.

В текущем сезоне Норманн сыграл за "жёлто-синих" 12 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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