Агент Новиков: "Эджуке несколько лет назад он стоил стакан риса"

Белорусский футбольный агент Сергей Новиков прокомментировал прошлогодний трансфер Чидеры Эджуке в ЦСКА. По его информации, нигериец несколько лет назад плохо котировался у скаутов.

"Эджуке — полный провал. Может он и выстрелит, конечно. Несколько лет назад в Нигерии этот футболист стоил стакан риса, скажем так. Допустим, это 100 тысяч евро, цены бывают разными. Сейчас Эджуке стоит 13 миллионов. В Россию он приехал из Нидерландов, но я не думаю, что он стоил больше 5 миллионов. Я бы больше за него не заплатил", – приводит слова Новикова "Матч ТВ"