Агент Новиков: "Эджуке несколько лет назад он стоил стакан риса"
Белорусский футбольный агент Сергей Новиков прокомментировал прошлогодний трансфер Чидеры Эджуке в ЦСКА. По его информации, нигериец несколько лет назад плохо котировался у скаутов.
"Эджуке — полный провал. Может он и выстрелит, конечно. Несколько лет назад в Нигерии этот футболист стоил стакан риса, скажем так. Допустим, это 100 тысяч евро, цены бывают разными. Сейчас Эджуке стоит 13 миллионов. В Россию он приехал из Нидерландов, но я не думаю, что он стоил больше 5 миллионов. Я бы больше за него не заплатил", – приводит слова Новикова "Матч ТВ"
Напомним, ЦСКА купил Эджуке у "Херенвена" за 11,5 миллиона евро.
За 14 матчей в текущем сезоне РПЛ футболист забил 2 гола и сделал результативный пас.
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