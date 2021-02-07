Агент Новиков: "Эджуке несколько лет назад он стоил стакан риса"

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Агент Новиков: "Эджуке несколько лет назад он стоил стакан риса"Белорусский футбольный агент Сергей Новиков прокомментировал прошлогодний трансфер Чидеры Эджуке в ЦСКА. По его информации, нигериец несколько лет назад плохо котировался у скаутов.

"Эджуке — полный провал. Может он и выстрелит, конечно. Несколько лет назад в Нигерии этот футболист стоил стакан риса, скажем так. Допустим, это 100 тысяч евро, цены бывают разными. Сейчас Эджуке стоит 13 миллионов. В Россию он приехал из Нидерландов, но я не думаю, что он стоил больше 5 миллионов. Я бы больше за него не заплатил", – приводит слова Новикова "Матч ТВ"

Напомним, ЦСКА купил Эджуке у "Херенвена" за 11,5 миллиона евро.
За 14 матчей в текущем сезоне РПЛ футболист забил 2 гола и сделал результативный пас.

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