Агент Новиков: "Карпин отказался возглавить сборную Беларуси"
Футбольный агент Сергей Новиков рассказал, что Валерия Карпина звали в сборную Беларуси.
"После "Мальорки" у Валерия Георгиевича было не очень много предложений. В то время поступило предложение от сборной Беларуси. С ним вели переговоры зампред, федерация. Однако он отказался, так как хотел реализовать себя на клубном уровне. Для него это более интересная работа. Ему предлагали не слишком большие деньги, но здесь дело не в финансах. В итоге он решил дождаться предложения от "Ростова".
В тот же период его звали в казахстанский "Иртыш". Он разговаривал с акимом Павлодарского района. Вечером за ужином Карпину позвонили из "Ростова". Валерий Георгиевич прикинул и сделал правильный выбор", - заявил Новиков.
Напомним, что Карпин возглавляет "Ростов" с 2018 года.
Читайте также: Карпин порассуждал о возможном уходе из "Ростова". | http://soccernews.ru
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