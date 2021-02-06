Агент Новиков рассказал, что в свое время Гончаренко мог возглавить "Спартак"

Футбольный агент Сергей Новиков рассказал, что в 2015 году "Спартак" проявлял интерес к Виктору Гончаренко.

"Виктор Михайлович всегда мечтал поработать в России, в Москве. Шел к этой цели. И однажды он чуть не попал в "Спартак". В 2015 году Джеван Челоянц (член совета директоров "Спартака" - прим. Soccernews.ru) продвигал кандидатуру Гончаренко. Однако Леонид Федун настаивал на кандидатуре Дмитрия Аленичева. Перевесило мнение Леонида Арнольдовича", - заявил Новиков.

Отметим, что Аленичев покинул "Спартак" спустя год работы.

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