Агент Нойера намекнул, что голкипер может покинуть "Баварию"

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Агент Нойера намекнул, что голкипер может покинуть "Баварию"

Агент вратаря "Баварии" Мануэля Нойера Томас Крот заявил, что футболист в ближайшее время может покинуть команду. Об этом сообщает  Suddeutsche Zeitung.

"Нойер хочет выиграть Евро-2020 и снова стать победителем Лиги чемпионов. Для него главное - это успех команды. Я думаю, что у "Баварии" сейчас большой разрыв между клубами топ-4 АПЛ. На данный момент мюнхенский клуб не настолько конкурентоспособен, чтобы решать задачи Мануэля.

Сейчас Нойер думает о том, как дальше будет развиваться карьера. В его списке есть продление контракта с "Баварией", однако это не единственные вариант его будущего", - сказал Корт.

Нойер играет в составе "Баварии" с 2011 года. Его контракт действует до 2021 года. В минувшем сезоне "Бавария" стала чемпионом Германии.

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