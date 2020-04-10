Агент Нсаме отреагировал на слухи об интересе "Краснодара" и "Локомотива"

Пол Шианчи, агент нападающего "Янг Бойз" Жан-Пьера Нсаме, дал комментарии по поводу появившихся данных о намерении "Локомотива" и "Краснодара" купить камерунского футболиста.

"Многие российские клубы проявляют интерес к Нсаме, но на моём столе нет конкретных предложений. Россия - не наш главный приоритет", - сказал агент.

В текущем сезоне Нсаме забил 24 гола и сделал 4 ассиста в 32 матчах.

"Янг Бойз" оценивает одного из своих лидеров в 15 миллионов евро.

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