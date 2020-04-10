Агент Нсаме отреагировал на слухи об интересе "Краснодара" и "Локомотива"

Теги янг бойзжан-пьер нсамелокомотив москвакраснодартрансферы

Агент Нсаме отреагировал на слухи об интересе "Краснодара" и "Локомотива"

Пол Шианчи, агент нападающего "Янг Бойз" Жан-Пьера Нсаме, дал комментарии по поводу появившихся данных о намерении "Локомотива" и "Краснодара" купить камерунского футболиста.

"Многие российские клубы проявляют интерес к Нсаме, но на моём столе нет конкретных предложений. Россия - не наш главный приоритет", - сказал агент.

В текущем сезоне Нсаме забил 24 гола и сделал 4 ассиста в 32 матчах.

"Янг Бойз" оценивает одного из своих лидеров в 15 миллионов евро.

Не пропустите: "Лестер" поборется за трансферную цель "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ получил рекомендацию вдвое урезать зарплату Неймара

ПСЖ получил рекомендацию вдвое урезать зарплату Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов