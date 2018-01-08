Агент Нуху рассказал о том, кто еще интересуется его клиентом

Хосе Даниэль Хименес Посанко, являющийся агентом защитника "Янг Бойз" Касима Нуху, рассказал об интересе ряда клубов к своему клиенту.

"Помимо "Спартака", Нуху интересуются еще три клуба. Да, среди них есть и российские. В воскресенье мне звонили из одного российского клуба, спрашивали о Касиме.

Нуху считает, что "Спартак" - отличный клуб, но все зависит от дальнейших действий "Спартака" - приводят слова агента российские СМИ.

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