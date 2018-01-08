Агент Нуху рассказал о том, кто еще интересуется его клиентом

Теги янг бойзкасим нуху

Агент Нуху рассказал о том, кто еще интересуется его клиентом

Хосе Даниэль Хименес Посанко, являющийся агентом защитника "Янг Бойз" Касима Нуху, рассказал об интересе ряда клубов к своему клиенту.

"Помимо "Спартака", Нуху интересуются еще три клуба. Да, среди них есть и российские. В воскресенье мне звонили из одного российского клуба, спрашивали о Касиме.

Нуху считает, что "Спартак" - отличный клуб, но все зависит от дальнейших действий "Спартака" - приводят слова агента российские СМИ.

Читайте также: "Сантос" приостановил переговоры со "Спартаком" по Вериссимо. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Символическая сборная группового этапа Лиги Европы

Символическая сборная группового этапа Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов