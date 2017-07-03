Агент о возможном продолжении карьеры Меделя в России: "Все узнаете на следующей неделе"

Агент защитника миланского "Интера" Гари Меделя Фернандо Фелицевич отказался обсуждать будущее своего клиента.

"Возможный переезд Меделя в Россию? Не могу это прокомментировать. Все узнаете на следующей неделе", - приводит слова Фелицевича Спорт-FM.

Отметим, что в услугах 29-летнего бека были заинтересованы московский ЦСКА и питерский "Зенит".

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