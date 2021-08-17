Агент - об отстранении Вильены от тренировок "Краснодара": "Каждый в клубе знает истинную причину"
Фото сайт РПЛ
Бруно Корвальо Сантос, агент полузащитника "Краснодара" Тонни Вильены, дал комментарий по поводу отстранения своего клиента от тренировок "быков".
"Хотел бы опровергнуть информацию о конфликте нашего клиента с товарищем по "Краснодару". Вильена был исключён из команды не из-за ссоры с Ильиным. Он уважает всех одноклубников и из-за таких новостей очень переживает. Каждый в клубе знает истинную причину, по которой Вильена сейчас дома, а не в команде. И эту ситуацию мы хотим решить как можно быстрее, но хотим сделать это непублично", - сказал агент.
Вильена связан с "Краснодаром" контрактом до июня 2024 года.
В стартовавшем сезоне голландский хавбек забил 2 гола в 3 матчах.
Не пропустите: Гончаренко прокомментировал конфликт Вильены и Ильина на тренировке "Краснодара". | http://soccernews.ru
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