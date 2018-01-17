Агент Обамеянга находится в Лондоне

Агент форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, коим является его отец, находится в Лондоне, информирует Daily Mirror.

По сведениям издания, в столице Британии представитель 28-летнего нападающего постарается согласовать условия возможного перехода его клиента в "Арсенал".

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 21 мяч и сделал 3 результативные передачи в 23 матчах за "Боруссию".

Напомним, "Боруссия" назвала цену на Обамеянга. | soccernews.ru