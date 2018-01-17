Агент Обамеянга проведет переговоры с "Арсеналом" в Лондоне

Теги арсенал лондонборуссия дортмундпьер-эмерик обамеянг

Агент Обамеянга проведет переговоры с "Арсеналом" в Лондоне
Габонский нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в "Арсенал", сообщает Bild.

По сведениям издания, отец форварда, который является его агентом, уже вылетел в Лондон, чтобы согласовать с английским клубом условия личного контракта габонца.

В составе "канониров" Обамеянг может заменить Алексиса Санчеса, который перейдет в "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что "Боруссия" оценивает 28-летнего Обамеянга в 70 миллионов евро.

Не пропустите: "Боруссия" оценивает Обамеянга в 70 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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