Агент Обамеянга встретится с руководством "Милана"

"Милан" не оставляет попыток приобрести габонского нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, представитель итальянского клуба в ближайшее время встретится с агентом футболиста и обсудит детали трансфера.

Ранее сообщалось, что "россонери" готовы платить форварду 12 миллионов евро в год. "Боруссия" оценивает игрока в 80 миллионов евро.

Напомним, что 28-летний Обамеянг ранее уже играл за "Милан" с 2008 по 2011 годы.

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