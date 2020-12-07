Агент Обамеянга высмеял наставника "Арсенала" Артету

Кваку Менса, агент габонского нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга, высмеял главного тренера лондонского клуба Микеля Артету, сообщает The Sun.

"Если бы вы создавали моменты...", - написал Менса в своем Instagram, прикрепив картинку со статистикой голов, ударов и голевых моментов "Арсенала".

В нынешнем сезоне "Арсенал" забил 10 голов (17 место в АПЛ), нанес 32 удара (18-й результат), а также создал 65 голевых моментов (20-е, последнее место в Премьер-лиге).

В этом сезоне 31-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 13 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. В сентября он продлил контракт с клубом до лета 2023 года.

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