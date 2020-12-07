Агент Обамеянга высмеял наставника "Арсенала" Артету
Кваку Менса, агент габонского нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга, высмеял главного тренера лондонского клуба Микеля Артету, сообщает The Sun.
"Если бы вы создавали моменты...", - написал Менса в своем Instagram, прикрепив картинку со статистикой голов, ударов и голевых моментов "Арсенала".
В нынешнем сезоне "Арсенал" забил 10 голов (17 место в АПЛ), нанес 32 удара (18-й результат), а также создал 65 голевых моментов (20-е, последнее место в Премьер-лиге).
В этом сезоне 31-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 13 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. В сентября он продлил контракт с клубом до лета 2023 года.
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|Манчестер Юнайтед
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
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|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
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|Норвич Сити
|27
|18