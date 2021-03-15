Агент Обухова отреагировал на информацию о скрытии положительной допинг-пробы
Сергей Пушкин, агент нападающего "Ростова" Владимира Обухова, дал комментарий по поводу обвинений в адрес его клиента.
29-летний футболист подозревается в употреблении допинга в 2013 году. Тогда в его организме якобы обнаружили метандиенон, но результаты анализов были скрыты Московской лабораторией.
"Что я могу комментировать? Это вопрос к футболисту, "Ростову". Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в Сеть попало. Письмо от ФИФА - вопрос к ФИФА. О письме я узнал относительно недавно. Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать. Сами всё видите", - цитирует агента Metaratings.
Обухову грозит дисквалификация на срок до четырёх лет, если его вина в допинг-деле будет доказана.
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