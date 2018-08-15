Агент обвинил Гвардиолу в поступках Хачериды и Виды

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Агент обвинил Гвардиолу в поступках Хачериды и Виды

Агент полузащитника Яя Туре Дмитрий Селюк считает, что в поступках Евгения Хачериди и Домагоя Виды, которые поддержали Украину после матчей ПАОКа и сборной Хорватии, виноват главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

"Поступков Хачериди и Виды не случилось бы, если бы Гвардиола был наказан. Когда политики вмешиваются в работу спортивных федераций, ФИФА жестко карает их, а Пепу позволялось выходить на матчи с символом свободы Каталонии на лацкане. Если бы его отстранили на год из-за смешивания политики и футбола, никто бы такого не делал. Вида и Хачериди высказали определённое отношение, но с этим нужно бороться не через СМИ, а официальными решениями. Ни один футболист или тренер не имеет права навязывать огромной аудитории рекламу политических направлений", - приводят слова Селюка российские СМИ.

Напомним, что Хачериди показал щитки с флагом Украины после матча квалификации Лиги Чемпионов со "Спартаком" (0:0), а Вида записал видео с лозунгом "Слава Украины" после победы над Россией в четвертьфинале Чемпионата Мира-2018.

Не пропустите: В Госдуме России призвали наказать ПАОК и Хачериди за демонстрацию украинского флага. | http://soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Пошёл нах , падла!!

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