Агент объяснил, почему "Локомотив" расстанется с Жалолиддиновым
Юрий Белоус, агент полузащитника "Локомотива" Жасура Жалолиддинова, рассказал, почему его подопечный покинет московский клуб.
"Локомотив" отзаявил Жасура прежде всего из-за лимита. Вдобавок к этому, ему нужно постоянно играть. Какие планы у них? Отдать в аренду и вернуть, чтобы еще прошел сборы с командой. Но, думаю, лучше спросить у Кикнадзе", — приводит слова Белоуса Sport24.
18-летний Жалолиддинов перешел в "Локомотив" в августе 2020 года из "Бунедкора" за 900 тысяч евро. За российский клуб он не провел ни одного матча. Ожидается, что хавбек вернется в "Бунедкор" на правах аренды. Его контракт с "Локомотивом" действует до лета 2025 года.
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