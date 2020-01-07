Агент объяснил, почему Макаров перешёл в "Рубин", а не в ЦСКА
Павел Нестеров, агент новичка "Рубина" Дениса Макарова, рассказал, почему его клиент выбрал именно казанский клуб.
"Даже несколько неудобно перед ЦСКА. Этот клуб сделал очень щедрое предложение, за которое им большое спасибо. Но в Казани сейчас вырисовывается очень интересный проект. В тренерский штаб "Рубина" вошёл Олег Веретенников, который работал с Денисом в "Оренбурге". У них сложились очень хорошие, тёплые отношения. По большому счёту Макаров обязан Веретенникову, который, по сути, был его первым тренером в большом футболе - в молодёжном первенстве Премьер-лиги.
Это очень важный фактор, он, безусловно, сыграл свою роль. Ну и, конечно, беседа с Леонидом Викторовичем Слуцким повлияла на выбор. Все мы знаем, какой он харизматик, топ-тренер. Хотя и Виктор Михайлович Гончаренко тоже топовый специалист. Он был настойчив. Пожалуй, фактор Веретенникова оказался ключевым. Когда он вошёл в штаб Слуцкого, думаю, маятник качнулся в пользу "Рубина", - сказал агент.
Напомним, что "Рубин" купил Макарова у "Нефтехимика" за 300 тысяч евро и заключил с ним контракт до лета 2023 года.
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