Агент объяснил, почему Розье отказал "Динамо"
Фото инстаграм Валентена Розье
Стефан Канар, агент защитника "Спортинга" Валантена Розье, раскрыл причины отказа своего клиента переходить в московское "Динамо".
"Мы очень уважаем московское "Динамо", но Валентен Розье хотел бы в первую очередь рассмотреть предложения от клубов из пяти ведущих чемпионатов Европы", - цитирует агента "Р-Спорт".
Ранее стало известно, что "бело-голубые" предлагали за француза 6,5 миллиона евро.
Сезон 2020/21 Розье провёл в аренде в "Бешикташе". В его активе 37 игр, 3 забитых гола и 6 ассистов.
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