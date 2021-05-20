Агент объяснил, почему Розье отказал "Динамо"

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Агент объяснил, почему Розье отказал "Динамо"

Фото инстаграм Валентена Розье

Стефан Канар, агент защитника "Спортинга" Валантена Розье, раскрыл причины отказа своего клиента переходить в московское "Динамо".

"Мы очень уважаем московское "Динамо", но Валентен Розье хотел бы в первую очередь рассмотреть предложения от клубов из пяти ведущих чемпионатов Европы", - цитирует агента "Р-Спорт".

Ранее стало известно, что "бело-голубые" предлагали за француза 6,5 миллиона евро.

Сезон 2020/21 Розье провёл в аренде в "Бешикташе". В его активе 37 игр, 3 забитых гола и 6 ассистов.

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