Агент объяснил причину отказа Луана перебираться в "Спартак"

Агент форварда бразильского "Гремио" Луана Виейры Жаир Канту Пейшото объяснил причину отказа своего клиента перебираться в РФПЛ.

"Луан отказался от предложения "Спартака" по двум причинам. Во-первых, он был бы несчастен в России. А во-вторых, он ждал переговоров с европейскими топ-клубами", - приводит слова бразильского агента Superesportes.

Напомним, Титов поделился своим мнением о шансах "Спартака" побороться за чемпионство. | soccernews.ru