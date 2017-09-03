Агент объяснил причину отказа Луана перебираться в "Спартак"

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Агент объяснил причину отказа Луана перебираться в "Спартак"Агент форварда бразильского "Гремио" Луана Виейры Жаир Канту Пейшото объяснил причину отказа своего клиента перебираться в РФПЛ.

"Луан отказался от предложения "Спартака" по двум причинам. Во-первых, он был бы несчастен в России. А во-вторых, он ждал переговоров с европейскими топ-клубами", - приводит слова бразильского агента Superesportes.

Напомним, Титов поделился своим мнением о шансах "Спартака" побороться за чемпионство. | soccernews.ru

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