Агент оценил Дивеева в 15 миллионов евро

Теги цска москваигорь дивеев

Агент оценил Дивеева в 15 миллионов евро

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о стоимости своего клиента.

"Стоимость Дивеева? Мы можем говорить о 10, 12, 15 миллионах евро. Это не завышенная цена. Он выступает на высоком уровне и обладает потрясающими данными. Если он будет находиться в правильных условиях, то он может вырасти в топ-футболиста", - заявил агент.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. За это время он провел 38 игр, забил два гола и отдал один ассист.

Читайте также: Защитник ЦСКА Дивеев рассказал, как стеснялся Акинфеева. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 июня

Главные новости дня: 6 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов