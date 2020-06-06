Агент оценил Дивеева в 15 миллионов евро

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о стоимости своего клиента.

"Стоимость Дивеева? Мы можем говорить о 10, 12, 15 миллионах евро. Это не завышенная цена. Он выступает на высоком уровне и обладает потрясающими данными. Если он будет находиться в правильных условиях, то он может вырасти в топ-футболиста", - заявил агент.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. За это время он провел 38 игр, забил два гола и отдал один ассист.

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