Агент оценил шансы Акинфеева перейти в "Наполи"



Итальянский агент Людовико Спинози дал оценку возможному переходу вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в "Наполи"​.

"Знаю, что "Наполи" ищет нового вратаря. Если верить прессе, то Карло Анчелотти сделал выбор в пользу Альфонса Ареолы. Знаю, что Акинфеев очень хороший голкипер. Но дело в том, что у него нет паспорта ЕС. К тому же он не так молод, поэтому такую сделку будет сложно провернуть. Но наперед ты никогда ничего не знаешь", - приводят слова Спинози российские СМИ.

Напомним, что "Наполи" продолжает поиск первого номера на новый сезон, так как клуб покинул голкипер Пепе Рейна, перебравшийся в "Милан".

Не пропустите: Лидеры обороны ЦСКА решили покинуть клуб. | http://soccernews.ru