Агент оценил шансы Фернандеша продлить контракт с "Локомотивом"



Агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза заявил, что его клиент, скорее всего продлить контракт с российским клубом.

"Надеюсь, в ближайшее время сможем обо всем договориться и заключить соглашение. Самое главное – и Фернандеш, и "Локомотив" заинтересованы в продолжении сотрудничества", - приводят слова Барбозы российские СМИ.

В этом сезоне 32-летний Фернандеш провел за "Локомотив" 40 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.

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