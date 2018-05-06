Агент оценил шансы Фернандеша продлить контракт с "Локомотивом"

Теги локомотив москвамануэл фернандеш

Агент оценил шансы Фернандеша продлить контракт с "Локомотивом"
Агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза заявил, что его клиент, скорее всего продлить контракт с российским клубом.

"Надеюсь, в ближайшее время сможем обо всем договориться и заключить соглашение. Самое главное – и Фернандеш, и "Локомотив" заинтересованы в продолжении сотрудничества", - приводят слова Барбозы российские СМИ.

В этом сезоне 32-летний Фернандеш провел за "Локомотив" 40 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.

Не пропустите: Семин оценил вклад Смородской в чемпионство "Локомотива". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Турнир прогнозов: анонс 53 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 29 60
2 Спартак Москва 29 56
3 ЦСКА Москва 29 55
4 Краснодар 29 53
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 29 39
8 Динамо Москва 29 37
9 Урал 29 37
10 Рубин 28 36
11 Ахмат 28 35
12 Ростов 29 34
13 Амкар 29 34
14 Анжи 28 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
Полная таблица

топ-5 тегов