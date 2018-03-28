Агент оценил шансы Клоппа на уход в "Баварию"

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Агент оценил шансы Клоппа на уход в "Баварию"

Агент наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа ответил на вопрос о возможном уходе своего клиента в "Баварию".

"У Клоппа действующий контракт до 2022 года, я не думаю, что он завершил свою работу в "Ливерпуле". Да, "Бавария" ищет нового наставника, но у Юргена есть соглашение, он не думает о другом клубе.

Он определенно отлично подошел бы для "Баварии", это была бы отличная связка, но сейчас это не вариант" - приводит слова агента Goal.com.

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