Агент оценил шансы на переход игрока ЦСКА в "Валенсию"

Испанский агент Пьер Фернандес считает, что "Валенсия" не сумеет приобрести защитника ЦСКА Марио Фернандеса, за которого армейцы требуют 20 миллионов евро.

"Заплатить 20 миллионов евро за правого защитника? Это невозможно. Тесно общаюсь с руководством "Валенсии" и могу сказать, что нет ни единого шанса, что клуб заплатит такие деньги за Фернандеса", - приводят слова агента российские СМИ.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется "Интер".

На Чемпионате Мира-2018 27-летний Фернандес провел 5 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

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