Агент оценил шансы Наингголана на переход в "Зенит"



Известный бельгийский агент Сантуш Верхулст считает, что у "Зенит" мало шансов приобрести его соотечественника полузащитника "Ромы" Раджу Наингголана.

"Зенит" предлагает большие деньги за Наингголана? Не думаю, что это случится. Его могут подписать "Челси" и китайские клубы", - приводят слова Верхулста российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" может заплатить за 30-летнего бельгийца 50 миллионов евро.

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