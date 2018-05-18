Агент оценил шансы Наингголана на переход в "Зенит"

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Агент оценил шансы Наингголана на переход в "Зенит"
Известный бельгийский агент Сантуш Верхулст считает, что у "Зенит" мало шансов приобрести его соотечественника полузащитника "Ромы" Раджу Наингголана

"Зенит" предлагает большие деньги за Наингголана? Не думаю, что это случится. Его могут подписать "Челси" и китайские клубы", - приводят слова Верхулста российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Зенит" может заплатить за 30-летнего бельгийца 50 миллионов евро. 

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