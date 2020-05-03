Агент оценил шансы Слуцкого вновь поработать в иностранном клубе



Агент Кристиан Эмиле выразил мнение, что главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий еще получит предложения от иностранных клубов.

"Уверен, европейские клубы будут интересоваться Слуцким. Он молод по тренерским меркам, харизматичен, у него неплохое резюме. Кстати, сразу после ухода из "Витесса" Леониду предложил контракт греческий АЕК, но он выбрал "Рубин". У казанцев большие амбиции. Ближайшее будущее Слуцкий связывает только со своей нынешней командой", - приводят слова Эмиле российские СМИ.

48-летний Слуцкий ранее уже работал за границей, возглавляя "Халл Сити" и "Витесс". В английском клубе российский специалист проработал около полугода. К моменту отставки клуб занимает 20-е место из 24-х в турнирной таблице Чемпионшипа. "Витесс" при Слуцком занял первое место чемпионате Нидерландов в сезоне-2018/19. В следующем сезоне клуб хорошо стартовал, но через некоторое время потерпел пять поражений подряд и тренер был уволен.

19 декабря 2019 года Слуцкий возглавил "Рубин", подписав с клубом пятилетний контракт.

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