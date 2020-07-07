Агент оценил шансы Смолова остаться в "Сельте"

Герман Ткаченко, агент российского нападающего "Сельты" Федора Смолова, высказался о шансах футболиста остаться в испанском клубе.

"Какие шансы у Смолова остаться в Испании? Еще рано об этом говорить, будем думать ближе к окончанию сезона. Сейчас об этом нет смысла рассуждать. В клубе к Федору относятся нормально, профессионально и позитивно", - приводит слова Ткаченко "Матч ТВ".

Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел за испанский клуб 13 матчей и забил два гола. Его контракт с "Локомотивом" действует до лета 2022 года.

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