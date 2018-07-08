Агент оценил вероятность перехода Вендела в ЦСКА
Агент бразильского полузащитника "Спортинга" Вендела Фредерико Мораес прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется ЦСКА.
"На данный момент это не соответствует действительности. ЦСКА не контактировал со мной и клубом. У ЦСКА были переговоры по Венделу в прошлом. Но тогда предложение было недостаточно хорошим, и мой клиент подписал новый контракт со "Спортингом". Если бы сейчас ЦСКА вернулся с предложением, то, возможно, это было бы нам интересно. Но это зависит от многих факторов. Например, срока контракта и зарплаты", - приводят слова Мораеса российские СМИ.
Стоит отметить, что ЦСКА хочет арендовать 20-летнего Вендела с правом последующего выкупа.
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