Агент оценил вероятность получения Малкомом российского гражданства

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского нападающего петербургского "Зенита" Малкома, не исключил вероятности того, что его клиент может получить российский паспорт, чтобы выступать за сборную России.

"Малком никогда не говорил со мной о том, что хотел бы получить российское гражданство и выступать за сборную России. Но, думаю, это не исключено. Мечтает ли он пробиться в сборную Бразилии? Эту тему мы не поднимали", - приводит слова Гарсии Sport24.

Малком выступает за "Зенит" с 2019 года. Всего 23-летний бразилец провел за клуб из Санкт-Петербурга 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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