Агент оценил вероятность возвращения Кришито и Боккетти в Серию А

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти и фулбека "Зенита" Доменико Кришито, оценил вероятность возвращения своих клиентов в Серию А.

Напомним, что Кришито хочет подписать "Дженоа", а на Боккетти претендует "Беневенто".

"Кришито волен сам решать своё будущее, и "Дженоа" - это привлекательный вариант. Доменико очень привязан к клубу, который его воспитал, но пока контракта нет. Что касается интереса "Беневенто" к Боккетти, то со мной никто не связывался" - цитирует Д’Амико Tuttomercatoweb.

Напомним, что контракт Кришито с "Зенитом" истекает по окончании сезона, а Боккетти связан со "Спартаком" соглашением до лета 2020 года.

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