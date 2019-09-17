Агент оценил возможность работы Венгера в "Спартаке"
Известный агент Шандор Варга не исключил вероятности, что французский тренер Арсен Венгер может возглавить московский "Спартак".
"Венгер очень позитивно настроен к перспективе поработать в России. Ранее были предварительные разговоры с российскими клубами (конкретно называть не могу), и Арсен был готов рассматривать варианты. Он вообще считает, что чемпионат России недооценен западными специалистами", – приводят слова Варги российские СМИ.
Ранее сообщалось, что генеральный директор московского клуба Томас Цорн вылетел в Лондоне, чтобы встретиться с Венгером и провести с ним предварительные переговоры.
Напомним, что 69-летний Венгер с 1996 по 2018 годы возглавлял лондонский "Арсенал". С лета прошлого года специалист является безработным.
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|Урал
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|Уфа
|8
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|Динамо Москва
|8
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|Крылья Советов
|8
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|8
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|7
|4