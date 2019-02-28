Агент одного из лидеров "Спартака" прокомментировал информацию об уходе игрока в "Локомотив"

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Агент одного из лидеров "Спартака" прокомментировал информацию об уходе игрока в "Локомотив"
Вадим Шпинев, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии, опроверг информацию о том, что его клиент летом перейдет в "Локомотив".

"Не знаю, что здесь можно комментировать. Это очередная провокация. Кому это нужно? Я не знаю. Это слух. Больше мне нечего сказать", - приводят слова Шпинева российские СМИ.

Напомним, что 25-летний Джикия является воспитанником "Локомотива", а за "Спартак" выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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