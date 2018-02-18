Агент: "Оланаре, скорее всего, останется в ЦСКА"



Агент нападающего ЦСКА Аарона Оланаре Атта Анеке заявил, что его клиент не покинет клуб.

"Аарон, скорее всего, останется в ЦСКА. По крайней мере до лета, а там посмотрим", – приводят слова Анеке российские СМИ.

Напомним, что последние несколько недель форвард находился на просмотре в "Амкаре" и забил два мяча в двух товарищеских матчах за клуб. Впрочем пермский клуб не сумел согласовать с армейцами трансфер игрока.

В этом сезоне 23-летний Оланаре провел за ЦСКА 11 матчей и забил 1 гол.

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