Агент: "Оланаре, скорее всего, останется в ЦСКА"

Теги цска москвааарон оланаре

Агент: "Оланаре, скорее всего, останется в ЦСКА"
Агент нападающего ЦСКА Аарона Оланаре Атта Анеке заявил, что его клиент не покинет клуб.

"Аарон, скорее всего, останется в ЦСКА. По крайней мере до лета, а там посмотрим", – приводят слова Анеке российские СМИ.

Напомним, что последние несколько недель форвард находился на просмотре в "Амкаре" и забил два мяча в двух товарищеских матчах за клуб. Впрочем пермский клуб не сумел согласовать с армейцами трансфер игрока.

В этом сезоне 23-летний Оланаре провел за ЦСКА 11 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Газзаев: "Мало верится в возвращение к тренерской работе". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов