Агент Олег Еремин может стать спортивным директором "Спартака"

Новым спортивным директором "Спартака" может стать агент Олег Еремин.

52-летний функционер, агент и президент Ассоциации футбольных агентов во время футбольной карьеры выступал за "Спартак" Анапа, "Зенит", "Локомотив" и другие команды.

Ранее новым генеральным директором московского клуба стал Шамиль Газизов.

"Спартак" занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России.

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