Агент опроверг информацию о том, что сумма отступных за Неймара равняется 222-м миллионам евро

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Агент опроверг информацию о том, что сумма отступных за Неймара равняется 222-м миллионам евроАгент вингера французского ПСЖ Неймара Вагнер Рибейро опроверг информацию о том, что сумма отступных за его клиента равняется 222-м миллионам евро.

Об этом в своем твиттере сообщил известный журналист Марсело Бехлер. В частности, он проинформировал: "Я поговорил с Вагнером Рибейро, агентом НеймараОн отрицает, что в контракте игрока прописана сумма отступных в размере 222-х миллионов евро".

Напомним, Эмери прокомментировал слухи о возможном уходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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