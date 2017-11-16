Агент опроверг информацию о том, что сумма отступных за Неймара равняется 222-м миллионам евро

Агент вингера французского ПСЖ Неймара Вагнер Рибейро опроверг информацию о том, что сумма отступных за его клиента равняется 222-м миллионам евро.

Об этом в своем твиттере сообщил известный журналист Марсело Бехлер. В частности, он проинформировал: " Я поговорил с Вагнером Рибейро, агентом Неймара. Он отрицает, что в контракте игрока прописана сумма отступных в размере 222-х миллионов евро ".

Напомним, Эмери прокомментировал слухи о возможном уходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru