Агент опроверг информацию о заражении Игбоуна коронавирусом

Аллан Бек, агент нападающего московского "Динамо" Сильвестра Игбоуна, назвал недостоверной информацию об обнаружении в организме его клиента коронавирусной инфекции.

"Нет, у Игбоуна нет коронавируса. То, что написали - это fake news", - сообщил агент.

Ранее сообщалось, что три футболиста "Динамо" сдали положительный тест на коронавирус. Помимо нигерийца это вратарь Дэвид Сангаре и защитник Роман Евгеньев.

29-летний Игбоун выступает за "Динамо" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Уфе". В текущем сезоне он забил в составе "бело-голубых" 2 гола в 14 матчах.

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