Агент опроверг слухи о возможном уходе Ярмоленко из "Боруссии"

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Агент опроверг слухи о возможном уходе Ярмоленко из "Боруссии"

Вадим Шаблий, агент вингера дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко, опроверг слухи о возможном уходе своего клиента из немецкого клуба.

"В "Боруссию" приходит новый тренер, и все игроки начинают с чистого листа. Ярмоленко проявил себя до травмы очень хорошо в Бундеслиге. Все эти слухи о его возможном трансфере - необоснованные" - сказал агент.

В этом сезоне 28-летний Ярмоленко сыграл за "Боруссию" 26 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

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