Агент опроверг согласие Кокорина на аренду в "Сочи"

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Агент опроверг согласие Кокорина на аренду в "Сочи"

Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина, не подтвердил информацию, что футболиста убедили перейти в "Сочи".

"Кокорин дал согласие на переход в "Сочи"? Ничего об этом не знаю, первый раз слышу. Саша по-прежнему не хочет в "Сочи"? Я не знаю. До свидания", - сказал агент.

Эпопея с трансфером Кокорина началась во вторник. "Сочи" объявил об аренде форварда, на следующий день руководство "Зенита" подтвердило сделку, однако сам игрок по-прежнему находится на сборе "сине-бело-голубых" в Катаре и полноценно тренируется с командой.

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