Агент опроверг уход Луческу из киевского "Динамо"
Агент Мирчи Луческу Аркадий Запорожану опроверг информацию о том, что специалист покидает пост главного тренера киевского "Динамо".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что специалист покинет команду после 4 дней назначения из-за отношения болельщиков.
"Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто‑то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу - главный тренер "Динамо". Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать "Динамо", то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже", - цитирует агента РИА Новости.
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